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Футбол в России

Все иностранные футболисты "Динамо" должны вернуться в команду до конца недели

15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить матчи чемпионата России с 21 июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Все легионеры московского футбольного клуба "Динамо" должны прибыть в расположение команды до конца текущей недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бело-голубых.

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15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала о том, что у себя на родине находятся немец Максимилиан Филипп, поляк Себастьян Шиманьский, камерунец Клинтон Н'Жи и швед Оскар Хильемарк.

"Оскар прилетит сегодня, Филипп - завтра. Других легионеров тоже ждем на днях, должны прилететь. До конца недели все должны быть в строю", - пояснили в пресс-службе.

В "Динамо" отметили, что пока не знают, когда команда возобновит групповые тренировки. "Мы разослали письма в различные инстанции, чтобы понять, что мы можем делать, а что нет. Ждем ответа. Исходя из него уже будут формироваться планы", - сказал собеседник агентства.

"Динамо" после 22 туров набрало 30 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Теги
Российский футбол
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