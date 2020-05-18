Источник: отец чемпиона UFC Нурмагомедова по-прежнему находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

"Состояние остается тяжелым. Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший перенес инсульт и находился в коме семь дней, после чего был выведен из нее. В настоящий момент тренер находится в одном из московских военных госпиталей.