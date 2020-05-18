Календарь турниров по борьбе на остаток года и 2021 год сформируют к середине июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Календарь Объединенного мира борьбы (UWW) на остаток 2020 года и 2021 год будет сформирован к середине июня. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации спортивной борьбы России, вице-президент UWW Михаил Мамиашвили.

"Календарь турниров должен быть сформирован к концу первой половины июня, - сообщил Мамиашвили. - До Олиимпиады планируется немало стартов, плюс никто не снимал с повестки лицензионные турниры. В ближайшее время мы с техническим комитетом UWW обсудим задачи и планы и будем верстать календарь".

Лицензионный европейский отборочный турнир должен был пройти в Будапеште (19-22 марта), мировой - в Софии (с 30 апреля по 3 мая), однако соревнования были отложены из-за распространения коронавируса. Международный олимпийский комитет (МОК) ранее принял решение перенести Олимпийские игры 2020 года на 2021 год, они пройдут с 23 июля по 8 августа.