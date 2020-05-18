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Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили надеется на сотрудничество в подготовке сборных по борьбе со стороны регионов

Глава ФСБР отметил поддержку руководителя Министерства спорта РФ Олега Матыцина

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассчитывает, что регионы активно включатся в работу по организации тренировочных мероприятий для членов сборных команд России по спортивной борьбе в связи с последними рекомендациями Министерства спорта РФ. Об этом Мамиашвили заявил ТАСС.

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14 мая Минспорт РФ предложил регионам рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в отрасли спорта. 17 мая Всероссийская федерация художественной гимнастики обратилась с просьбой к региональным властям разрешить спортсменкам проводить индивидуальные тренировки.

"Еще месяц назад я призвал наши регионы более активно решать задачу организации тренировочного процесса, ведь наши ребята традиционно рассредоточены именно по регионам и не только в режиме самоизоляции. Президент страны наделяет регионы дополнительными полномочиями для решения вопросов жизнеобеспечения территорий, и в этом есть практическая логика. И эти же полномочия отражаются и на спортивной отрасли, конечно же, при согласовании с региональными министерствами здравоохранения", - заявил Мамиашвили.

"Понятно, что ситуация в Чеченской республике, в Красноярском крае, в Тыве или Республике Саха (Якутия) не может быть зеркально одинаковой. Поэтому региональные руководители и должны брать на себя ответственность, исходя из специфики региона. Ждем, что регионы живо откликнутся на этот вызов", - подчеркнул Мамиашвили.

Глава ФСБР отметил поддержку руководителя Министерства спорта РФ Олега Матыцина: "Министр спорта РФ Олег Васильевич Матыцин однозначно поддержал нас в этом вопросе и пообещал обеспечить со своей стороны посильную помощь. С территориями мы на постоянной связи, тем более с теми, где спортсмены являются потенциальными кандидатами в сборную. Так или иначе, соблюдая максимальные меры предосторожности, тренировочный процесс продолжается. Но сейчас нужно посмотреть на вещи с более практической точки зрения, изыскав возможность организации комплексных тренировочных мероприятий с привлечением спарринг-партнеров, индивидуально борцам тренироваться очень сложно".

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Летние олимпийские виды спорта
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