РУСАДА с января по апрель выявило 22 случая возможного нарушения антидопинговых правил

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые четыре месяца 2020 года выявило 22 случая возможного нарушения спортсменами антидопинговых правил, из которых четыре - в апреле. Об этом сообщила ТАСС в понедельник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В апреле было выявлено четыре случая возможных нарушений, также в этот месяц начато расследование двух возможных нарушений антидопинговых правил (в том числе по материалам, полученным от международных антидопинговых организаций)", - сообщила Пахноцкая. Всего в 2020 году РУСАДА расследует 10 таких дел.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м - 146. В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.