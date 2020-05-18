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Допинг в спорте

РУСАДА с января по апрель выявило 22 случая возможного нарушения антидопинговых правил

В апреле было выявлено четыре случая
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба РУСАДА
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба РУСАДА

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые четыре месяца 2020 года выявило 22 случая возможного нарушения спортсменами антидопинговых правил, из которых четыре - в апреле. Об этом сообщила ТАСС в понедельник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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"В апреле было выявлено четыре случая возможных нарушений, также в этот месяц начато расследование двух возможных нарушений антидопинговых правил (в том числе по материалам, полученным от международных антидопинговых организаций)", - сообщила Пахноцкая. Всего в 2020 году РУСАДА расследует 10 таких дел.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м - 146. В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.

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