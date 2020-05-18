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Евро-2020

Глазго подтвердил готовность принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году

Турнир должен пройти в 12 европейских городах

ТАСС, 18 мая. Оргкомитет шотландской части чемпионата Европы по футболу подтвердил готовность принять матчи в Глазго в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации (SFA).

17 марта чемпионат Европы перенесли из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Города-организаторы к определенному сроку должны подтвердить намерения принять матчи турнира.

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"Оргкомитет Глазго хотел бы уточнить, что подтвердил намерение стать городом-организатором чемпионата Европы, перенесенного на следующий год. Официальное письмо-подтверждение было направлено операционному директору чемпионата Европы Шэрону Буркхальтер-Лау вместе со всей необходимой сопроводительной документацией", - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Глазго должен принять четыре матча турнира, включая три игры группового этапа и матч 1/8 финала.

В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Россия ранее предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы.

Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года на 12 стадионах в 12 разных странах.

Теги
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