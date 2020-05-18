Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов перенесена на 2021 год

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) перенесена с 2020 года на 2021-й. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Ассамблея, как и планировалось, будет организована в Сеуле (Южная Корея). О точных датах проведения мероприятия не сообщается. Изначально она должна была пройти 25-26 ноября.

"Мы, конечно, разочарованы тем, что в этом году не сможем провести Генеральную ассамблею, но считаем, что, учитывая нынешние глобальные обстоятельства, это правильное решение, - заявил исполняющий обязанности президента АНОК Робин Митчелл. - Мы хотим поблагодарить наших партнеров из Олимпийского комитета Южной Кореи за их усердную работу и проявленную гибкость. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с ними и с нетерпением ждем возможности поприветствовать все национальные олимпийские комитеты в Сеуле в 2021 году".

АНОК разрабатывает альтернативные варианты обеспечения того, чтобы национальные олимпийские комитеты получили возможность выражать свои идеи и все необходимые отчеты и обновления, которые были бы представлены в рамках Генеральной ассамблеи этого года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 4,5 млн человек, более 305 тыс. умерли.