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Зимние олимпийские виды спорта

Путин поздравил олимпийскую чемпионку Алину Загитову с 18-летием

Президент РФ пожелал спортсменке новых достижений

ТАСС, 18 мая. Президент России Владимир Путин поздравил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову с 18-летием. Текст правительственной телеграммы приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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"Уважаемая Алина Ильназовна, поздравляю вас с 18-летием. Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте, стали обладательницей олимпийского золота, других высоких наград. Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победу - и впредь будут помогать вам и в спорте, и в жизни. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", - говорится в телеграмме.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.

Загитова взяла паузу в соревновательной карьере в декабре прошлого года. В пятницу стало известно, что исполком ФФККР включил ее в основной состав сборной России на следующий сезон.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗагитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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