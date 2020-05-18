Путин поздравил олимпийскую чемпионку Алину Загитову с 18-летием

"Уважаемая Алина Ильназовна, поздравляю вас с 18-летием. Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте, стали обладательницей олимпийского золота, других высоких наград. Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победу - и впредь будут помогать вам и в спорте, и в жизни. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", - говорится в телеграмме.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.

Загитова взяла паузу в соревновательной карьере в декабре прошлого года. В пятницу стало известно, что исполком ФФККР включил ее в основной состав сборной России на следующий сезон.