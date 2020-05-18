"Спартак" заплатил за Соболева больше первоначальной суммы выкупа

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Крылья Советов" продал нападающего Александра Соболева в московский "Спартак" на улучшенных условиях. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

В понедельник "Спартак" активировал опцию выкупа 23-летнего форварда, который перешел в московский клуб на правах аренды зимой 2020 года. Информация о финансовых условиях и сроке соглашения между красно-белыми и Соболевым не разглашается. Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщало, что за аренду нападающего "Крылья Советов" получили €500 тыс., а полноценный трансфер обойдется "Спартаку" в €4,5 млн.

"Сегодня "Спартак" воспользовался опцией выкупа Александра Соболева, которая была предусмотрена арендным соглашением, - сказал Фетисов. - При переходе в "Спартак" мы учитывали желание Александра и интересы нашего клуба. Отмечу, что этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории "Крыльев". Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева".

За московский клуб нападающий успел провести четыре матча во всех турнирах, сделав три голевые передачи. Всего в сезоне-2019/20 нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забив десять голов и сделав шесть голевых передач.

В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта. "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 22 матчах.