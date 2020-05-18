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Футбол в России

Футболисты "Крыльев Советов" до 20 мая сдадут тест на коронавирус

После этого самарская команда начнет тренировки в индивидуальном режиме

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки самарского футбольного клуба "Крылья Советов" до 20 мая сдадут тест на коронавирус, после получения результатов они приступят к тренировкам в индивидуальном режиме. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарцев Александр Фетисов.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных.

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"Футбольные власти провели большую работу для того, чтобы сезон возобновился, - сказал Фетисов. - Теперь клубам нужно решить множество организационных вопросов. Приоритетом для нас так же, как я и говорил ранее, остается здоровье футболистов, сотрудников клуба и всех тех, от кого зависит проведение матча. В настоящий момент мы изучаем регламент "Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф - чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона-2019/20", исходя из норм регламента мы и будем строить свою работу".

"В понедельник игроки, находящиеся на территории России, прибыли в Самару. В ближайшие два дня команда сдаст тест на COVID-19 и по его результатам начнет работу в индивидуальном режиме. Сейчас мы решаем вопрос с возвращением иностранных игроков и тренеров. В ближайшее время они прибудут в расположение клуба", - добавил председатель совета директоров самарского клуба.

В заявке "Крыльев Советов" на сезон-2019/20 значатся семь легионеров: румын Паул Антон, молдованин Александр Гацкан, серб Срджан Мияйлович, словенец Денис Попович, хорват Деян Радонич, француз Мехди Зеффан и Сафаа Хади из Ирака. Как сообщили ТАСС в пресс-службе самарцев, из иностранных футболистов Россию не покидали двое последних, а Гацкан должен прибыть в Самару 18 мая. Что касается тренерского штаба, за пределами страны в настоящее время находятся главный тренер Миодраг Божович, а также его помощники Войо Чалов и Милорад Байович.

"Крылья Советов" после 22 туров занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Отставание от 14-й строчки, которая гарантирует сохранение прописки в премьер-лиге на сезон-2020/21, составляет одно очко.

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