Нападающий Максим Мамин подписал новый контракт с ЦСКА

ТАСС, 18 мая. Российский нападающий Максим Мамин подписал новый контракт с хоккейным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Соглашение между ЦСКА и 25-летним форвардом будет действовать до конца следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В минувшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за коронавируса, Мамин провел 55 матчей за ЦСКА, набрав 31 очко (11 шайб + 20 голевых передач). Всего в лиге он сыграл в 261 матче, набрав 86 очков (38+48), причем на лед в КХЛ он выходил только в составе ЦСКА. В 2019 году он вместе с московской командой выиграл Кубок Гагарина.

Мамин имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2016 году он был выбран "Флоридой" на драфте НХЛ под общим 175-м номером. В заокеанской лиге российский нападающий провел 33 матча в составе "Флориды", набрав 4 очка (3+1).