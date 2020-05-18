{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Нападающий Максим Мамин подписал новый контракт с ЦСКА

Соглашение рассчитано до конца следующего сезона

ТАСС, 18 мая. Российский нападающий Максим Мамин подписал новый контракт с хоккейным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

На эту тему

Соглашение между ЦСКА и 25-летним форвардом будет действовать до конца следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В минувшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за коронавируса, Мамин провел 55 матчей за ЦСКА, набрав 31 очко (11 шайб + 20 голевых передач). Всего в лиге он сыграл в 261 матче, набрав 86 очков (38+48), причем на лед в КХЛ он выходил только в составе ЦСКА. В 2019 году он вместе с московской командой выиграл Кубок Гагарина.

Мамин имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2016 году он был выбран "Флоридой" на драфте НХЛ под общим 175-м номером. В заокеанской лиге российский нападающий провел 33 матча в составе "Флориды", набрав 4 очка (3+1).

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Волейболистка сборной России Кошелева может перейти в бразильский клуб
Спортсменка также отметила, что имеет и другие варианты продолжения карьеры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС