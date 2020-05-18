РУСАДА получило 21 запрос от атлетов на терапевтическое использование запрещенных лекарств

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по апрель 2020 года получило от спортсменов 21 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE). Об этом в понедельник сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В апреле РУСАДА получило один запрос от спортсменов, в марте - 11, всего с начала года - 21", - сказала Пахноцкая.

В 2019 году в РУСАДА поступило 104 запроса на TUE, в 2018-м - 101.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.