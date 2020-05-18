Власти Амстердама согласились провести матчи Евро-2020

ТАСС, 18 мая. Муниципалитет Амстердама дал согласие на проведение четырех матчей чемпионата Европы по футболу, перенесенного на 2021 год. Об этом заявил генеральный секретарь Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) Гейс де Йонг, чей комментарий приводит нидерландский журнал Voetbal International .

17 марта чемпионат Европы перенесли на 2021 год из-за коронавируса. Города-организаторы к определенному сроку должны подтвердить намерения принять матчи турнира. Официального подтверждения от Амстердама пока не получено, но по данным VI переговоры идут в рабочем порядке.

"После принятия решения о переносе Евро-2020 на 2021 год мы провели конструктивные консультации с УЕФА и всеми партнерами, - сказал де Йонг. - Муниципалитет Амстердама уже пообещал, что в 2021 году в городе можно будет сыграть четыре матча. Мы еще обсуждаем некоторые детали, но арена имени Йохана Кройфа также подтвердила готовность провести игры. Нам нужно некоторое время, чтобы все оформить и изложить на бумаге, но мы предполагаем, что у нас все получится".

В Амстердаме запланировано провести три матча группового турнира чемпионат Европы и одну игру стадии 1/8 финала. Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Россия ранее предоставила УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы.