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Летние олимпийские виды спорта

Волейболистка сборной России Кошелева может перейти в бразильский клуб

Спортсменка также отметила, что имеет и другие варианты продолжения карьеры

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Доигровщица сборной России по волейболу Татьяна Кошелева может продолжить карьеру в бразильском клубе "Соллис Осаско". Об этом она сообщила ТАСС.

В прошедшем сезоне Кошелева выступала за калининградский "Локомотив".

"Подтверждаю, что получила предложение от этого клуба. На данный момент я не дала согласия, поскольку есть еще варианты", - сказала 31-летняя Кошелева.

Помимо "Локомотива", Кошелева в России выступала за московское, казанское и краснодарское "Динамо", подмосковное "Заречье-Одинцово", за рубежом она играла за турецкие клубы "Эджзаджибаши" и "Галатасарай", бразильский "СеСК-РЖ", итальянский "Савино Дель Бене" и китайский "Гуандун Эвергранд".

На клубном уровне она становилась серебряным и бронзовым призером Лиги чемпионов, победителем Кубка Европейской конфедерации волейбола (дважды), серебряным призером клубного чемпионата мира, чемпионкой России (трижды) и обладателем Кубка России (пять раз). В составе сборной России она стала чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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