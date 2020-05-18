Источник: отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

"Его подключили к ИВЛ, родственников не пускают", - сказал собеседник агентства, не подтвердив информацию об обнаружении у Нурмагомедова коронавируса.