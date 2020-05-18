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Влияние коронавируса на спорт

Источник: отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Собеседник ТАСС не подтвердил наличие коронавируса у Нурмагомедова-старшего
Абдулманап Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулманап Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

"Его подключили к ИВЛ, родственников не пускают", - сказал собеседник агентства, не подтвердив информацию об обнаружении у Нурмагомедова коронавируса.

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Влияние коронавируса на спорт
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