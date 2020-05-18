Sportsnet назвал Свечникова самым прогрессирующим игроком НХЛ

ТАСС, 18 мая. Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников занял первое место в рейтинге самых прогрессирующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2019/20 по версии портала Sportsnet .

Второе место занял канадский форвард "Филадельфии" Трэвис Конекни, третьим стал швейцарский нападающий "Миннесоты" Кевин Фиала. Также в список вошли Оливер Бьоркстранд ("Коламбус"), Нил Пионк ("Виннипег"), Тони Деанджело ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Тристан Джарри ("Питтсбург") и Конор Гарланд ("Аризона").

Свечников выступает в НХЛ второй сезон. Он был выбран "Каролиной" на драфте 2018 года под вторым номером. В нынешнем сезоне 20-летний российский нападающий провел 68 матчей, в которых набрал 61 очко (24 шайбы + 37 голевых передач). Всего в североамериканской лиге он провел 150 игр, набрав 98 очков (44+54).

Сезон НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.