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Влияние коронавируса на спорт

В ФК "Млада Болеслав", где выступают два россиянина, выявили случай коронавируса

Это единственный подтвержденный случай в чемпионате Чехии

ТАСС, 18 мая. Случай коронавируса выявлен в чешском футбольном клубе "Млада Болеслав". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что в конце прошлой недели все игроки и персонал команд высшего дивизиона чемпионата Чехии прошли тест на коронавирус. Всего было проверено 740 человек, только у одного тест дал положительный результат. Имя и роль в клубе заразившегося не приводятся.

За команду выступают россияне Алексей Татаев и Арутюн Григорян.

В Чехии общее число зараженных коронавирусом составляет около 8,5 тыс. Количество умерших достигло 298, вылечившихся - более 5 тыс.

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Влияние коронавируса на спорт
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