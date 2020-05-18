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Футбол в Германии

"Байер" разгромил "Вердер" в матче чемпионата Германии по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:1
Футболисты "Вердера" Марко Фридль и "Байера" Флориан Виртц EFE/STUART FRANKLIN
Описание
Футболисты "Вердера" Марко Фридль и "Байера" Флориан Виртц
© EFE/STUART FRANKLIN

ТАСС, 18 мая. Леверкузенский "Байер" одержал крупную победу над бременским "Вердером" со счетом 4:1 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Турнир возобновился в субботу после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кай Хаверц (28-я, 33-я минуты), Митчелл Вайзер (61) и Керем Демирбай (78). У проигравших отличился Теодор Гебре Селассие (30).

"Байер" не проигрывает в чемпионате Германии на протяжении шести матчей (пять побед, одна ничья). Последнее поражение команда потерпела 1 февраля в гостевом матче с "Хоффенхаймом" (1:2). Серия "Вердера" без побед достигла семи матчей (одна ничья, шесть поражений). Последнюю победу в бундеслиге команда одержала 18 января в гостях над "Фортуной" (1:0).

В турнирной таблице "Байер" занимает пятое место, набрав 50 очков. "Вердер" с 18 очками идет на 17-й строчке. В следующем туре "Байер" в гостях сыграет с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха, "Вердер" на выезде встретится с "Фрайбургом". Оба матча запланированы на 23 мая.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен. В Европе также проходят матчи чемпионатов Белоруссии и Фарерских островов.

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