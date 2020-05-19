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ATP

Чорич: Даниил Медведев способен выиграть турнир серии Большого шлема

Лучшим результатом россиянина на данный момент является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года
Даниил Медведев EPA-EFE/LUKAS COCH
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/LUKAS COCH

ТАСС, 19 мая. Российский теннисист Даниил Медведев способен стать победителем одного из турниров серии Большого шлема. Такое мнение высказал хорват Борна Чорич, чей комментарий приводит портал Tennis World USA.

Турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) приостановлены до 31 июля из-за пандемии коронавируса. Изначально перерыв в сезоне планировали сделать на шесть недель, после этого паузу несколько раз продлевали. Пандемия повлияла на два турнира Большого шлема - Уимблдон был отменен, а Открытый чемпионат Франции отложили до конца сентября. Вопрос о проведении Открытого чемпионата США (с 24 августа по 13 сентября) и Открытого чемпионата Австралии (зима 2021 года) пока не решен.

"Если теннис вернется, я уверен, что [Даниил] Медведев может выиграть турнир Большого шлема в следующем году. Этот парень играет невероятно, когда находится в хорошей форме", - сказал Чорич.

Медведеву 24 года. Он семь раз побеждал на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев занимает на данный момент пятое место в рейтинге ATP.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились около 4,7 млн человек, свыше 317 тыс. пациентов умерли.

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