Этапы КМ по прыжкам на лыжах в сезоне-2020/21 пройдут в Нижнем Тагиле и Чайковском

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Нижний Тагил и Чайковский примут этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в сезоне-2020/21, в России также пройдет этап летнего Гран-при. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила календарь соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на следующий сезон.

"Вчера прошло заседание комитета FIS, на котором были утверждены календари на летний и зимний сезоны, могу отметить, что Россия сохранила соревнования, которые проводила в предыдущие годы. Это этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском, который должен пройти 12-13 сентября, там соревноваться будут мужчины и женщины. Затем с 5 по 7 декабря в Нижнем Тагиле пройдет этап Кубка мира среди мужчин, который будет предшествовать перенесенному чемпионату мира в Планице. Сохранится наше традиционное турне "Синяя птица" в женском зачете Кубка мира, соревнования состоятся 20-21 марта в Нижнем Тагиле, а 26-27 марта в Чайковском. Также мы подали заявку на проведение финала Континентального кубка, который должен пройти в Чайковском в рамках финала Кубка мира среди женщин "Синяя птица", - рассказал Дубровский.

"Календарь достаточно насыщенный, в нынешней непростой ситуации он требует от нас серьезной ответственности, повышает роль федерации и значимость регионов. Мы сохранили запланированные мероприятия в нашем календаре и благодарны регионам. В первую очередь Свердловской области и Пермскому краю за то, что проводим эти соревнования. Этот серьезный уровень международных турниров повышает престижность и страны, и зимних видов спорта", - добавил собеседник агентства.