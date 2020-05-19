Дубровский: прыгуны на лыжах при благоприятных условиях должны начать сезон в августе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Старт нового сезона в прыжках на лыжах с трамплина должен состояться в августе 2020 года, но это будет возможно только при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом в мире. Об этом ТАСС во вторник рассказал глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила календарь соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на следующий сезон.

"Первый старт летнего сезона, который должен был пройти в Куршевеле 7-8 августа, уже даже не перенесен, а отменен. По календарю первые старты у женщин должны состояться в чешском Френштате-под-Радгоштем 18-19 августа, у мужчин - 27-28 августа в польской Висле, но это при благоприятной ситуации с коронавирусом. Если ситуация не будет благоприятной, то старт сезона сместится на сентябрь, надеюсь, что к этому времени уже будет открыто авиасообщение", - сообщил Дубровский.