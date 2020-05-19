Минспорт РФ утвердил порядок присвоения квалификационных категорий тренеров

ТАСС, 19 мая. Министерство спорта России утвердило порядок присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационные требования к присвоению соответствующих категорий. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

"Присвоение квалификационных категорий направлено на определение соответствия результата профессиональной деятельности тренеров квалификационным требованиям и проводится в целях повышения уровня профессионального мастерства и компетенции тренеров, повышения эффективности и качества профессиональной деятельности тренеров, а также повышения заинтересованности тренеров в результатах труда", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что данный приказ даст возможность материально простимулировать тренеров, повысив им заработную плату, в зависимости от присвоенной категории. Размер увеличения зарплаты определяют субъекты Российской Федерации своими нормативно-правовыми актами.