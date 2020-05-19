"Зенит" договорился о продлении контракта с Кокориным до фактического конца сезона

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство петербургского футбольного клуба "Зенит" договорилось о продлении истекающего в конце июня 2020 года контракта нападающего Александра Кокорина до фактического завершения сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Ранее издание "Спорт день за днем" сообщило, что "Зенит" предложил 29-летнему Кокорину новый контракт. Зимой клуб из Санкт-Петербурга отдал форварда в аренду до конца сезона-2019/20 в "Сочи". В марте Кокорин в четырех матчах чемпионата России забил три гола, отдал одну результативную передачу и был признан лучшим игроком турнира по итогам месяца.

"Это неправильная формулировка, - сказал Медведев. - В связи с тем, что УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) рекомендовал на период доигрывания чемпионатов всех лиг, включая Российскую премьер-лигу, для сохранения спортивной целостности турниров продлить контракты и договоры аренды с игроками, у которых они заканчиваются, на период доигрывания, мы договорились с "Сочи" и Александром Кокориным, что его контракт с "Зенитом" и договор аренды продлеваются до конца предполагаемого окончания сезона, то есть до конца июля. Это не новый контракт, а продление действующего контракта".

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России, прерванный из-за пандемии коронавируса, с 21 июня. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. После паузы игры будут проходить без допуска зрителей на стадионы.

"Зенит" после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет девять очков.