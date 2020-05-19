МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство владикавказского футбольного клуба "Алания" не планирует приглашать Юрия Газзаева на пост главного тренера команды, эту должность продолжит занимать Спартак Гогниев. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Денис Рубцов.

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что главный тренер выступающего в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) красноярского "Енисея" Юрий Газзаев может возглавить "Аланию", которая играет в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги.

"Может ли Газзаев возглавить "Аланию"? Тренер "Алании" - Спартак Гогниев. Больше и говорить не о чем", - сказал Рубцов.

Информацию о возможном продолжении карьеры в клубе из Владикавказа также опроверг Газзаев. "Это неправда, там даже комментировать нечего", - заявил он.

"Алания" в сезоне-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, заняла второе место в зоне "Юг", набрав в 19 матчах 46 очков. Отставание от ставшего первым астраханского "Волгаря" составило четыре очка.