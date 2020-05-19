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Массовый спорт

Дегтярев: государство будет постепенно уходить из профессионального спорта

Депутат считает, что первостепенной целью государства является развитие детско-юношеского и массового спорта
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Государство будет постепенно отходить от финансирования профессионального спорта в России. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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"В целом курс на то, чтобы государство постепенно уходило из профессионального спорта без рывков, уже задан президентом, - сказал Дегтярев. - Государство будет постепенно уходить из профессионального спорта, и это правильно, вместо этого оно будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта, и это тоже абсолютно правильно. Все-таки профессиональный спорт - это уже из области высоких технологий, там есть спонсоры, призовые, к сожалению, допинг, с которым все борются. Но для государства это не главное".

"Главное - чтобы люди были счастливы, здоровы, имели возможность заниматься физкультурой во дворе, чтобы развивались физические клубы, секции были бесплатными, - добавил Дегтярев. - А не миллиарды тратить на футболистов некоторых, которые устраивают потом дебоши и погромы, вообще непонятно как воспитывают своих детей и какой подают пример окружающим. Это наша боль".

Теги
РоссияДегтярев, Михаил Владимирович
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