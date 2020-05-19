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Летние олимпийские виды спорта

Николай Карполь в 82 года продолжит тренировать волейболисток "Уралочки-НТМК"

Специалист возглавляет клуб с 1969 года
Николай Карполь Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Николай Карполь
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Николай Карполь продолжит тренировать екатеринбургский женский волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" в сезоне-2020/21. Об этом он заявил ТАСС.

Карполь тренирует "Уралочку" с 1969 года. Ранее специалист сообщал, что планирует войти в Книгу рекордов Гиннесса, побив достижение одного из канадских тренеров, возглавлявшего один клуб на протяжении 50 лет. Предстоящий сезон должен стать для Карполя 52-м на посту главного тренера "Уралочки".

"Что касается меня, то если будет здоровье, я продолжу работать", - сказал Карполь, которому 1 мая исполнилось 82 года.

"Сейчас мы ждем, когда сможем тренироваться. Мы предоставили команде отпуск до 1 июля", - добавил специалист.

Карполь 14 раз приводил "Уралочку" к победе в чемпионате России и 11 раз - в чемпионате СССР. Дважды выигрывал золото Олимпийских игр со сборной СССР и дважды завоевывал серебро Игр со сборной России. Он является самым титулованным волейбольным тренером в мире.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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