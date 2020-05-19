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Футбол в Англии

CAS рассмотрит апелляцию "Манчестер Сити" на отстранение от еврокубков 8-10 июня

Клуб отстранен на два года за нарушение финансового fair play

ТАСС, 19 мая. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию английского клуба "Манчестер Сити" на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении от еврокубков 8-10 июня. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

CAS зарегистрировал апелляцию клуба 26 февраля. Судебные слушания в связи с пандемией коронавируса могут пройти в видеоформате.

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб обвиняется в завышении спонсорских доходов. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн.

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