Всероссийская федерация волейбола подаст заявку на регистрацию рекорда тренера Карполя

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подаст заявку на включение достижения тренера Николая Карполя в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом ТАСС сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко.

Волейбольный тренер Карполь заявил, что должен попасть в Книгу рекордов Гиннесса

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Карполь установил рекорд по времени работы с одной командой. Специалист тренирует женскую волейбольную команду "Уралочка" более 50 лет.

"Мы будем подавать соответствующую заявку в Книгу рекордов Гиннесса", - сказал Шевченко.

Карполь 14 раз вместе с "Уралочкой" становился чемпионом России, 11 раз - чемпионом СССР. Дважды выигрывал золото Олимпийских игр со сборной СССР и дважды завоевывал серебро Игр со сборной России.