Мостовой: игроки из РПЛ могли избежать заражения коронавирусом при командной изоляции

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат России с 21 июня. Во второй декаде мая в клубах РПЛ официально было зафиксировано три случая заражения игроков коронавирусом. 16 мая стало известно, что положительным оказался тест перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Два дня спустя аналогичный диагноз подтвердился у защитника казанского "Рубина" Константина Плиева, 20 мая московское "Динамо" объявило о том, что коронавирус в активной фазе выявлен у игрока обороны Романа Евгеньева.

"Для возобновления чемпионата плюс, что сейчас игроки будут находиться в командной изоляции, под присмотром врачей, - сказал Мостовой. - В крайнем случае, если что-то где-то случится, можно сразу применить медицинские меры. Ведь сейчас игроки находятся кто где и за всеми проследить невозможно; потом клубы смогут держать все под контролем. Если бы эти ребята (Фарфан, Плиев и Евгеньев - прим. ТАСС) были на базах и готовились, все было бы под контролем".

"На вопрос, хватит ли времени на то, чтобы набрать форму, я ни сегодня не дам ответа, ни завтра, не мог дать и неделю назад, когда мы начали говорить о чемпионате Германии, который стартовал 16 мая - все это индивидуально, - продолжил собеседник агентства. - Я посмотрел несколько игр бундеслиги и то, что увидел, было ожидаемо - кто-то находится непонятно в какой форме, один бежит, второй вообще не бежит... Никто же не знает, кто и как проходил подготовку. Ясно, что начали тренироваться, но этого недостаточно; плюс, психологически в головах есть страх - думаю, и у нас с этим столкнутся".

Несмотря на это, бывший игрок сборной России считает плюсом возобновление розыгрыша РПЛ. "Ясно, что меры будут предприниматься. Я изначально был за то, чтобы чемпионат продолжался", - резюмировал Мостовой.

Сезон в РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу до 31 мая. На момент приостановки турнира команды провели по 22 матча из 30 запланированных. Оставшиеся игры пройдут при пустых трибунах.