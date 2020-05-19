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КХЛ

ЦСКА продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Светлаковым

Новое соглашение с форвардом рассчитано на два года

ТАСС, 19 мая. Российский нападающий Андрей Светлаков заключил новое соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Контракт с 24-летним хоккеистом рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Светлаков провел 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 17 очков (5 голов + 12 передач) очков. За три матча в плей-офф хоккеист не отличился результативными действиями.

Светлаков выступает за ЦСКА с 2015 года. За это время он провел 240 матчей и набрал 90 (37+53) очков, став в 2019 году обладателем Кубка Гагарина.

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