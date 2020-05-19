В УЕФА не стали исключать возможность завершения еврокубков в формате финала четырех

Во вторник испанское издание As сообщило о том, что рабочая группа УЕФА рассматривает вариант завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы в экспресс-формате. Предполагается, что четвертьфиналы еврокубков вместо двух матчей будут состоять из одного, а полуфиналы и финал пройдут в формате финала четырех.

"Рабочая группа с участием представителей лиг и клубов была создана для изучения решений по календарю и вариантов формата, которые позволили бы завершить текущий сезон. Рассматриваются различные варианты. На данном этапе не было принято никаких решений", - сообщили в пресс-службе.

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 были приостановлены в марте из-за пандемии. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи, во втором по значимости еврокубке розыгрыш был приостановлен на стадии 1/8 финала.