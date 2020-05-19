В тульском "Арсенале" не выявлено случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты на коронавирус футболистов, тренеров и персонала тульского "Арсенала" дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

"Как и планировалось, сегодня все футболисты команды, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус, - сказал Аджоев. - У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе. При соблюдении всех медицинских рекомендаций и требований команда с завтрашнего дня возобновляет тренировки и начинает подготовку к оставшимся играм чемпионата".

"Также сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернулись в Россию Бауэр и Лодыгин. Надеемся, это произойдет в ближайшие дни", - добавил руководитель "Арсенала".

Во второй декаде мая в клубах РПЛ официально было зафиксировано три случая заражения игроков коронавирусом. 16 мая стало известно, что положительным оказался тест перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Два дня спустя аналогичный диагноз подтвердился у защитника казанского "Рубина" Константина Плиева, 20 мая московское "Динамо" объявило о том, что коронавирус в активной фазе выявлен у игрока обороны Романа Евгеньева.

Розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. На данный момент "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.