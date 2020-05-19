{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

В тульском "Арсенале" не выявлено случаев заражения коронавирусом

На данный момент в российском чемпионате по футболу выявлено три случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты на коронавирус футболистов, тренеров и персонала тульского "Арсенала" дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат России с 21 июня.

На эту тему

"Как и планировалось, сегодня все футболисты команды, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус, - сказал Аджоев. - У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе. При соблюдении всех медицинских рекомендаций и требований команда с завтрашнего дня возобновляет тренировки и начинает подготовку к оставшимся играм чемпионата".

"Также сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернулись в Россию Бауэр и Лодыгин. Надеемся, это произойдет в ближайшие дни", - добавил руководитель "Арсенала".

Во второй декаде мая в клубах РПЛ официально было зафиксировано три случая заражения игроков коронавирусом. 16 мая стало известно, что положительным оказался тест перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Два дня спустя аналогичный диагноз подтвердился у защитника казанского "Рубина" Константина Плиева, 20 мая московское "Динамо" объявило о том, что коронавирус в активной фазе выявлен у игрока обороны Романа Евгеньева.

Розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. На данный момент "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Выборы президента IIHF пройдут на конгрессе в Петербурге в сентябре 2021 года
Срок полномочий Рене Фазеля будет продлен на один год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС