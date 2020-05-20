Продолжение эпохи. Рене Фазель останется президентом IIHF до сентября 2021 года

ТАСС, 20 мая. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель останется во главе организации до сентября следующего года. 70-летний швейцарец находится на своем посту с 1994 года.

Во вторник состоялся совет IIHF, который прошел в режиме видеоконференции. Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен чемпионат мира 2020 года в Швейцарии среди мужчин, мировое первенство среди женщин и юниорские чемпионаты мира. Досрочно завершены были и все ведущие европейские лиги.

Фазель ранее сообщал ТАСС о намерении IIHF перенести выборы нового главы организации, которые должны были состояться в сентябре на конгрессе в Санкт-Петербурге. В октябре 2018 года он рассказал, что сложит с себя полномочия президента в 2020 году. Во вторник швейцарец заявил ТАСС, что сохранит свой пост до сентября следующего года. Место выбора нового президента IIHF не изменилось, полугодовой конгресс 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге.

Решение о продлении срока полномочий Фазеля должно быть утверждено на ближайшем ежегодном конгрессе IIHF, который пройдет в онлайн-режиме 10 июня. "У нас будет в июне виртуальный конгресс, на котором совет предложит перенести выборы на следующий год. Полугодовой конгресс перенесут на сентябрь 2020 года, пройдет он в Санкт-Петербурге. Заявки на выдвижение кандидатуры будут приниматься до конца июня следующего года", - сказал Фазель.

"Следующий сезон станет большим вызовом, для меня большая честь остаться в хоккейной семье. Сейчас очень тяжелый момент для всех международных федераций. Но это еще и очень интересное время, уверен, что мы победим", - добавил президент IIHF.

Фазель возглавляет IIHF с 1994 года. На этом посту швейцарец сменил немецкого функционера Гюнтера Сабецки, который был президентом на протяжении 19 лет. Фазель пять раз переизбирался на новый срок.

Заслуги Фазеля

Фазель оказал огромное влияние и поддержку развитию хоккея во всем мире. Президент IIHF в интервью ТАСС отмечал, что своим главным достижением считает участие игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 1998 года. Именно Фазель активно продвигал идеи сотрудничества с профессиональными лигами Северной Америки. В 1995 году было заключено соглашение, в соответствии с которым игроки НХЛ впервые в истории получили право принимать участие в зимних Олимпиадах - с 1998 по 2014 год лига неизменно приостанавливала регулярный чемпионат, чтобы сильнейшие игроки мира получили возможность сыграть на Олимпиаде.

НХЛ не отпустила своих хоккеистов на Игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Вопрос участия игроков из лучшей лиги мира на Олимпиаде 2022 года остается открытым. "Сейчас мы не разговариваем с НХЛ, взяли паузу, потому что у всех другие проблемы. Но у нас еще есть время", - сказал Фазель ТАСС.

На второе место в списке своих хоккейных заслуг Фазель поставил объединение корейских сборных на Олимпиаде в Пхёнчхане. Изначально с обеих сторон наблюдалось недовольство. Язык у стран одинаковый, однако представители Южной Кореи и КНДР используют разную хоккейную терминологию. IIHF сделала для специальную книгу, чтобы сравнивать их хоккейные выражения.

Во время правления Фазеля было принято решение о создании Зала славы IIHF в 1996 году. В 1997 году в Зале хоккейной славы в Торонто была открыта экспозиция "Мировой хоккей". Избирательный комитет ежегодно вводит в Зал славы IIHF людей, которые внесли наибольший вклад в развитие мирового хоккея. В последние годы официальная церемония проходит в дни конгресса IIHF на чемпионатах мира, на данный момент членами Зала славы IIHF являются 36 советских и российских представителей, а в нынешнем году в него был принят чемпион мира 1993 года и двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин.

В сентябре 2003 года была утверждена система подсчета очков для рейтинга хоккейных сборных. Он формируется по результатам национальных команд на последней Олимпиаде и на последних четырех чемпионатах мира. Рейтинг используется для жеребьевки команд на мировых первенствах и отбора сборных, которые могут участвовать в зимней Олимпиаде без квалификационного раунда.

При Фазеле IIHF предложила организовывать международные соревнования на площадках североамериканского размера. В настоящее время чемпионаты мира проводятся на площадках европейского размера (60х30 м). Размеры площадок в США и Канаде составляют 60х26 м. Нововведения должны были начать действовать на чемпионате мира 2020 года.

Фазель и Россия

За время нахождения Фазеля в должности президента IIHF на территории России стали чаще проходить различные соревнования под эгидой организации. Трижды страна принимала чемпионаты мира - в 2000 году турнир проходил в Санкт-Петербурге, а первенства 2007 и 2016 годов состоялись в Москве, также в столице (2001) и в Уфе (2013) проводились молодежные чемпионаты мира для игроков не старше 20 лет. В 2023 году случится уникальное событие - впервые на территории одной страны в один сезон пройдут взрослый и молодежный чемпионаты мира. Санкт-Петербург примет турнир взрослых сборных, а Омск и Новосибирск - молодежных, в 2021 году впервые в России пройдет женский чемпионат мира, который состоится в Уфе.

IIHF поддержала проведение Кубка мира среди молодежных клубных команд. Турнир проводится с 2011 года при поддержке Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). С 2012 года соревнования проходят под эгидой IIHF. В них принимают участие восемь сильнейших молодежных команд со всего мира.

Кандидатов на пост нового президента IIHF должны были огласить до 1 июня. В связи с переносом сроков выборов были изменены и сроки подачи заявок (до конца июня следующего года - прим. ТАСС). Это связано с тем, что IIHF прорабатывает варианты переноса чемпионата мира на две недели вперед, так как НХЛ и другие национальные чемпионаты из-за пандемии, вероятно, начнутся позже обычного. Решение о переносе может быть принято на следующем совете IIHF (2 июня).

Президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета IIHF Владислав Третьяк ранее заявлял ТАСС, что не будет претендовать на пост главы организации. В ноябре 2017 года канадский телеканал TSN сообщил, что в число возможных сменщиков Фазеля входит исполнительный директор "Эдмонтона", член совета IIHF Боб Николсон, которому 27 мая исполнится 67 лет.

Николсон являлся президентом и исполнительным директором Ассоциации хоккея Канады с 1998 по 2014 год. За время его работы мужская сборная трижды завоевывала золото Олимпийских игр и пять раз становилась чемпионом мира. Женская команда первенствовала на четырех Олимпиадах подряд, а также десять раз становилась сильнейшей сборной мира.