Церемония награждения лучших футболистов чемпионата Франции отменена

ТАСС, 20 мая. Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) принял решение не вручать индивидуальные награды лучшим игрокам по итогам сезона в 2020 году. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

Церемония, которую UNFP проводит совместно с руководством лиги и телеканалом beIN Sports, должна была состояться 17 мая. Однако сначала организаторы перенесли ее на неопределенный срок, а позже приняли решение не проводить мероприятие.

"Сердце французского профессионального футбола не лежит ни к вечеринкам, ни к отдельным вознаграждениям в это время кризиса. Именно поэтому организаторы единодушно решили, что в 2020 году не будет церемонии. Отсутствие лауреатов по итогам сезона позволит подчеркнуть значимость врачей, медсестер и всех тех, кто в последние два месяца борется с пандемией. Таким образом мы хотим поблагодарить их за мужество", - сказано в заявлении UNFP.

Чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее Федерация футбола Франции (FFF) объявила, что турнир завершен досрочно. Чемпионом Франции был объявлен "Пари Сен-Жермен". Элитный дивизион покинули "Амьен" и "Тулуза", из второго дивизиона поднимутся "Лорьян" и "Ланс".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавируса, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли.