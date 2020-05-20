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ММА

Контракт Шлеменко с UFC не будет подписан на стандартных условиях

Боец является бывшим чемпионом организации Bellator в среднем весе
Александр Шлеменко Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Александр Шлеменко
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 20 мая. Российский боец Александр Шлеменко не планирует подписывать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) на стандартных условиях. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Шлеменко должен был провести бой в организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в апреле. Однако поединок был отменен из-за пандемии коронавируса. Позднее боец рассказал ТАСС о желании перейти в UFC.

"Мы ведем переговоры, у нас нет разговора про стандартный контракт. Для тех людей, кто сейчас туда (в UFC) заходит, это является счастьем, ведь они молодые спортсмены. Я уже не молодой проспект, а бывший чемпион Bellator, у меня много титулов и боев. Стандартные условия предусмотрены для начинающих бойцов", сказал Шлеменко.

В активе 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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