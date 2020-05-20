ВФВ предложила клубам рассмотреть возможность отмены вылета из Суперлиги

ТАСС, 20 мая. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) предложила клубам рассмотреть вариант отмены вылета из Суперлиги для сокращения финансовых издержек. Об этом ТАСС сообщил президент организации Станислав Шевченко.

"Идея отмены вылета была предложена как один из вариантов сокращения финансовых издержек. Однако у клубов есть время подумать и рассмотреть предложения", - сказал Шевченко.

Во вторник ВФВ провела совещание с женскими клубами и обсудила предварительные сроки проведения чемпионата. "Турнир планируем начать в конце сентября и завершить в апреле", - добавил собеседник агентства. Проведение мужского турнира предварительно запланировано на аналогичные даты.

Из-за пандемии коронавируса чемпионаты России среди мужчин и женщин в прошедшем сезоне были завершены досрочно. Международная федерация волейбола (FIVB) отменила проведение летом розыгрыша Лиги наций среди национальных команд.