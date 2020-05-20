УЕФА не намерен отказываться от проведения третьего еврокубка с 2021 года

ТАСС, 20 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен с сезона-2021/22 организовать, помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы, еще один клубный турнир - Лигу конференций, несмотря на ситуацию, сложившуюся из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава УЕФА Александер Чеферин, чей комментарий приводит британское издание The Guardian .

"Мы, безусловно, это сделаем [начнем проведение Лиги конференций с сезона-2021/22]. И мы не станем это откладывать", - сказал Чеферин.

В групповом этапе Лиги конференций сыграют 32 команды, которые будут разделены на восемь групп. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах за выход в плей-офф с клубами, ставшими третьими на групповом этапе Лиги Европы. Победитель турнира получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.

19 марта пресс-служба УЕФА сообщила ТАСС, что организация будет учитывать ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на соответствие правилам финансового фейр-плей.

"Если кто-то не следует правилам, на него всегда будут накладываться санкции, но, конечно, мы размышляем о том, как можно улучшить наши правила, чтобы адаптироваться к нынешним временам, - добавил президент УЕФА. - Это произойдет не очень скоро, но мы думаем об улучшении [правил финансового фейр-плей], изучаем, как их модернизировать, чтобы соблюдался баланс в конкурентоспособности. Мы также рассматриваем введение некого аналога "налога на роскошь", если это возможно. Есть много идей, но в данный момент мы размышляем о них реже, нам нужно следовать верному курсу, а уже после, когда все успокоится, мы вернемся к прежним обсуждениям".