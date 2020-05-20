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Сборные по хоккею

Сборная России сыграет с командами Швеции и Чехии в группе ЧМ-2021 по хоккею

Также российской команде предстоит сыграть со сборными Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании
Хоккеисты сборной России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 20 мая. Сборная России по хоккею встретится с командами Швеции и Чехии на групповом этапе чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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Сборная России попала в группу А, помимо шведов и чехов, российской команде предстоит сыграть со сборными Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Матчи группы А пройдут в Минске. В группе B сыграют команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Встречи группы В состоятся в Риге.

В настоящий момент организаторы чемпионата мира работают над составлением расписания, оно будет опубликовано в течение ближайших недель. Также отмечается, что в скором времени появится официальный сайт турнира.

Чемпионат мира 2020 года в Швейцарии был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2022-м чемпионат мира должен пройти в Финляндии (матчи примут Хельсинки и Тампере), в 2023-м - в Санкт-Петербурге, в 2024-м - в Чехии (в Праге и Остраве), в 2025-м - в Швеции и Дании (города пока не определены).

На мировом первенстве 2019 года в Словакии (в Братиславе и Кошице) сборная России играла в группе B с командами Чехии, Швеции, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Австрии. Россияне заняли первое место в группе, а по итогам плей-офф завоевали бронзовые медали.

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