Директор по операциям МОК объяснила отказ организации от коммерческой модели развития

ТАСС, 20 мая. Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается использовать коммерческую модель развития. Об этом заявила директор по операциям МОК Лана Хаддад, чей комментарий приводит пресс-служба организации.

Хаддад подчеркивает, что МОК является некоммерческой организацией, деятельность которой основывается на ценностях, направленных на улучшение мира при помощи спорта. МОК использует свои доходы как для развития массового спорта, так и для поддержки национальных олимпийских комитетов, через которые средства поступают к спортсменам.

"Наша модель [финансирования] основана на некоммерческой солидарности и совершенно не может быть сравнима с коммерческой моделью профессиональных лиг, - отметила Хаддад. - Их доходы и распределение средств основаны на максимизации прибыли и, как правило, приносят пользу одному виду спорта в одной конкретной стране. Это ни в коем случае не критика таких моделей, но мы должны признать, что это просто совсем другой путь".

"Представьте себе, если МОК организует Олимпиаду по коммерческой модели, то соревнования будут ограничены теми видами спорта, которые приносят наиболее значимый доход, в Играх не будут участвовать спортсмены, представляющие команды из 206 стран. Это были бы не Олимпийские игры, какими мы их знаем. Тем не менее именно огромный выбор видов спорта и широкая спортивная география отличают Олимпийские игры от других турниров и делают их такими успешными. Олимпийские игры - единственное событие, которое объединяет мир во всем мире", - добавила Хаддад.