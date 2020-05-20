{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тренеры и легионеры ФК "Крылья Советов" должны вернуться в Самару 22 мая

В заявке клуба на сезон-2019/20 значатся семь иностранных футболистов

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Члены тренерского штаба футбольного клуба "Крылья Советов" и иностранные игроки команды должны вернуться в Самару для подготовки к возобновлению сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 22 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарского клуба.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить сезон РПЛ с 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных.

На эту тему
В футбольном клубе ЦСКА не выявлены случаи заражения коронавирусом

"Возвращение тренерского штаба и легионеров ожидается 22 мая", - сообщили в пресс-службе.

В заявке "Крыльев Советов" на сезон-2019/20 значатся семь легионеров: румын Паул Антон, молдаванин Александр Гацкан, серб Срджан Мияйлович, словенец Денис Попович, хорват Деян Радонич, француз Мехди Зеффан и Сафа Хади из Ирака. Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе "Крыльев Советов", из иностранных футболистов Россию не покидали двое последних, а также Гацкан, который находился в Ростове-на-Дону. Что касается тренерского штаба, за пределами страны в настоящее время находятся главный тренер Миодраг Божович, а также его помощники Войо Чалов и Милорад Байович.

"Крылья Советов" после 22 туров занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. Отставание от 14-й строчки, которая гарантирует сохранение прописки в премьер-лиге на сезон-2020/21, составляет одно очко.

Теги
Российский футболВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Футбол в России
ЦСКА продлил контракт с главным тренером Гончаренко до конца сезона-2020/21
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС