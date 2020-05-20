Тренеры и легионеры ФК "Крылья Советов" должны вернуться в Самару 22 мая

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Члены тренерского штаба футбольного клуба "Крылья Советов" и иностранные игроки команды должны вернуться в Самару для подготовки к возобновлению сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 22 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарского клуба.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить сезон РПЛ с 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных.