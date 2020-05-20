ЦСКА продлил контракт с главным тренером Гончаренко до конца сезона-2020/21

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, до этого в сезоне-2015/16 он работал старшим тренером в штабе Леонида Слуцкого и выиграл с клубом золотые медали за победу в чемпионате России. Во главе ЦСКА Гончаренко завоевал Суперкубок России 2018 года, дважды становился серебряным призером чемпионата России (2017, 2018), а также дошел до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18. В сезоне-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, Гончаренко был признан лучшим тренером месяца в РПЛ (в сентябре).

Ранее Гончаренко был главным тренером в "Уфе", екатеринбургском "Урале", краснодарской "Кубани" и белорусском БАТЭ, с которым шесть раз выиграл чемпионат Белоруссии, стал обладателем кубка страны и трижды - Суперкубка Белоруссии.

15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван 17 марта. Чемпионат России был приостановлен после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. ЦСКА находится на пятой позиции, набрав 36 очков, лидирует "Зенит" из Санкт-Петербурга, на счету которого 50 очков.