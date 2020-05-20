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Зимние олимпийские виды спорта

Количество тренерских ставок в сборной России по биатлону может быть сокращено

Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не исключает сокращение количества тренерских ставок в национальной сборной. Об этом Драчев в среду сообщил ТАСС.

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"Надеюсь, что количество спортсменов не сократят, но могут быть изменения по тренерским ставкам. В нынешней ситуации это возможно, исключать нельзя, финансирование сейчас снимается по многим программам", - сказал Драчев.

Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля. Драчев выступил против назначения Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления. Утвержденные специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ, СБР намерен подать списки тренеров в ближайшее время.

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