Количество тренерских ставок в сборной России по биатлону может быть сокращено

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не исключает сокращение количества тренерских ставок в национальной сборной. Об этом Драчев в среду сообщил ТАСС.

"Надеюсь, что количество спортсменов не сократят, но могут быть изменения по тренерским ставкам. В нынешней ситуации это возможно, исключать нельзя, финансирование сейчас снимается по многим программам", - сказал Драчев.

Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля. Драчев выступил против назначения Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления. Утвержденные специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ, СБР намерен подать списки тренеров в ближайшее время.