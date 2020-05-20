Тесты находящихся в Грозном игроков ФК "Ахмат" дали отрицательный результат на коронавирус

"У тех, кто был в Грозном, все хорошо, результаты отрицательные, - сказал Айдамиров. - У тех, кто приехал вчера-позавчера, ждем результатов тестов".

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тесты футболистов "Ахмата", находящихся в Грозном, на коронавирус дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

"Иностранцы еще не прибыли, мы занимаемся их возвращением. Если бы все было так просто, они бы уже давно были в Грозном", - добавил гендиректор "Ахмата".

В заявке "Ахмата" на сезон-2019/20 значатся десять легионеров. Это защитники Вилькер Анхель (Венесуэла), Мирослав Богосавац (Сербия) и Зоран Нижич (Хорватия), полузащитники Исмаэл Силва и Раванелли (оба - Бразилия), Бернард Бериша и Одисе Роши (оба - Албания), а также нападающие Аблае Мбенг (Сенегал), Фелипе Визеу (Бразилия) и Андрес Понсе (Венсесуэла).

Случаи заражения коронавирусом в РПЛ

Во второй декаде мая в клубах РПЛ официально было зафиксировано три случая заражения коронавирусом среди игроков. 16 мая стало известно, что положительным оказался тест перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Два дня спустя аналогичный диагноз подтвердился у защитника казанского "Рубина" Константина Плиева, 19 мая - у игрока обороны московского "Динамо" Романа Евгеньева.

Сезон РПЛ был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. На данный момент "Ахмат" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Отставание от 14-й строчки, которая позволит сохранить место в премьер-лиге, составляет три очка.