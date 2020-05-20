Эксперт: ЦСКА не мог не продлить контракт с Гончаренко в условиях пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА не мог расстаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко в условиях пандемии, болельщикам армейцев стоит ждать скорого улучшения результатов команды. Такое мнение ТАСС высказал тренер ДЮСШ ЦСКА, бывший полузащитник армейского клуба и сборной России Ролан Гусев.

В среду ЦСКА объявил о продлении контракта с 42-летним белорусским специалистом до конца сезона-2020/21. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был приостановлен 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. В турнирной таблице ЦСКА находится на пятой позиции, набрав 36 очков.

"Не думаю, что ЦСКА было тяжело договориться. Наверное, это все было предсказуемо. Даже не было таких тем, что ЦСКА мог не продлить с Гончаренко контракт. Абсолютно правильное и взвешенное решение руководства в условиях пандемии", - отметил Гусев.

"Я считаю, что Гончаренко заслуживает на данный момент оставаться тренером ЦСКА. Я считаю, что армейским болельщикам обязательно стоит ждать прогресса и улучшения результатов команды. В Гончаренко все верят: и руководство, и команда, и болельщики - поэтому и продлили с ним контракт", - добавил собеседник агентства.

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, до этого в сезоне-2015/16 он работал старшим тренером в штабе Леонида Слуцкого и выиграл с клубом золотые медали за победу в чемпионате России. Во главе ЦСКА Гончаренко завоевал Суперкубок России 2018 года, дважды становился серебряным призером чемпионата России (2017, 2018), а также дошел до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.