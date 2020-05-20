Совет баскетбольной Евролиги примет окончательное решение о судьбе сезона 25 мая

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Евролиги примет окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/20 на совете организации 25 мая. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе турнира.
"Мы только что узнали, что совет Евролиги соберется 25 мая, и в этот же день будет принято и озвучено решение [по сезону-2019/20]", - заявили в пресс-службе Евролиги.
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В апреле пресс-служба турнира сообщила, что решение будет принято 24 мая. Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит".
Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией.