Совет баскетбольной Евролиги примет окончательное решение о судьбе сезона 25 мая

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Евролиги примет окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/20 на совете организации 25 мая. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе турнира.

"Мы только что узнали, что совет Евролиги соберется 25 мая, и в этот же день будет принято и озвучено решение [по сезону-2019/20]", - заявили в пресс-службе Евролиги.