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Зимние олимпийские виды спорта

Минспорт удовлетворен выступлением сборных России по сноуборду в минувшем сезоне

Несколько этапов Кубка мира в различных дисциплинах были отменены из-за погодных условий и пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ подвел итоги выступлений сборных России по сноуборду в минувшем сезоне и вынес удовлетворительную оценку. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

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Несколько этапов Кубка мира по сноуборду в различных дисциплинах в прошлом сезоне были отменены из-за погодных условий и пандемии коронавирусной инфекции.

"Работа федерации была признана удовлетворительной", - сказал Тихомиров.

По итогам прошлого сезона Дмитрий Логинов занял третье место в зачете параллельных дисциплин, Андрей Соболев стал четвертым. Лучшей среди россиянок в этом же зачете стала занявшая седьмое место Милена Быкова, дебютантка сборной Софья Надыршина стала девятой, Наталья Соболева заняла десятое место. В дисциплине "слоупстайл" Владислав Хадарин стал пятым.

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