Минспорт удовлетворен выступлением сборных России по сноуборду в минувшем сезоне

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ подвел итоги выступлений сборных России по сноуборду в минувшем сезоне и вынес удовлетворительную оценку. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Тихомиров: календарь соревнований по сноуборду на новый сезон появится не раньше сентября

Несколько этапов Кубка мира по сноуборду в различных дисциплинах в прошлом сезоне были отменены из-за погодных условий и пандемии коронавирусной инфекции.

"Работа федерации была признана удовлетворительной", - сказал Тихомиров.

По итогам прошлого сезона Дмитрий Логинов занял третье место в зачете параллельных дисциплин, Андрей Соболев стал четвертым. Лучшей среди россиянок в этом же зачете стала занявшая седьмое место Милена Быкова, дебютантка сборной Софья Надыршина стала девятой, Наталья Соболева заняла десятое место. В дисциплине "слоупстайл" Владислав Хадарин стал пятым.