Семин назвал правильным и своевременным решение ЦСКА продлить контракт с Гончаренко

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА приняло правильное и своевременное решение, продлив контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.

ЦСКА в среду объявил о подписании нового контракта с Гончаренко. Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

"Я хочу поздравить Гончаренко, - сказал Семин. - Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, один из тех, кто пришел в российский футбол и очень многое сделал для его развития".

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат России с 21 июня. Розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был прерван после 22 туров из 30 запланированных. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 14 очков.

Гончаренко занимает пост главного тренера ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России, дважды заняли второе место в чемпионате России, а также дошли до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.