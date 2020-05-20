Рахимич: финансовая поддержка ВЭБ.РФ поможет Гончаренко привести ЦСКА к чемпионству

В среду ЦСКА объявил о продлении контракта с 42-летним белорусским специалистом до конца сезона-2020/21. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был приостановлен 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. В турнирной таблице ЦСКА находится на пятой позиции, набрав 36 очков.

"Конечно, это логичное и правильное решение, думаю, что команда прибавит под его руководством. В нынешней обстановке я не вижу смысла менять тренера, все говорили, что контракт будет продлен. Понятно, что в этом году уже практически невозможно претендовать на чемпионство. Но в следующем сезоне, если будет хорошее усиление, мы вполне можем побороться за первое место", - сказал Рахимич.

В апреле стало известно, что ВЭБ.РФ закрыл сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. "Я думаю, что это должно помочь Виктору Гончаренко, потому что будет финансовая поддержка. Для того, чтобы биться за чемпионство или за попадание в Лигу чемпионов ЦСКА нужно точечное усиление некоторых позиций. Надеюсь, что Виктору Гончаренко будет легче в следующем сезоне", - отметил Рахимич.

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, до этого в сезоне-2015/16 он работал старшим тренером в штабе Леонида Слуцкого и выиграл с клубом золотые медали за победу в чемпионате России. Во главе ЦСКА Гончаренко завоевал Суперкубок России 2018 года, дважды становился серебряным призером чемпионата России (2017, 2018), а также дошел до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.