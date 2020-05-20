У БК "Химки" изменится бюджет в случае неучастия в Евролиге в следующем сезоне

В среду пресс-служба Евролиги заявила ТАСС, что окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/20 будет принято на совете организации 25 мая. Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, "Химки" и санкт-петербургский "Зенит".

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. В случае неучастия "Химок" в баскетбольной Евролиге в сезоне-2020/21 у подмосковного клуба изменится бюджет, поэтому руководство команды ждет конкретики от Евролиги. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Павел Астахов.

"Режим самоизоляции сохраняется до 1 июня, спортивные объекты закрыты, поэтому мы с командой продолжаем поддерживать контакт по видеосвязи, - сказал Астахов. - Сейчас ждем от Евролиги хоть какого-то решения, мы с главным тренером обсуждаем, что может быть дальше, но пока вопросов больше, чем ответов. Будет доигран этот сезон или нет, если будет, то как? Остаемся мы на следующий год в Евролиге или будем участвовать в Еврокубке, и тогда это совсем другой бюджет, но пока конкретики нет никакой", - добавил собеседник агентства.

"Трудно представить, что реально доиграть весь регулярный чемпионат, провести плей-офф и "Финал четырех". Но если это удастся, то "Химки", конечно, будут участвовать. В любом случае ждем новостей от Евролиги", - заявил генеральный директор "Химок".

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе.