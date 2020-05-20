Газзаев: ЦСКА обязан вернуться в лидеры российского футбола

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА после сделки с госкорпорацией ВЭБ.РФ и продления контракта с главным тренером Виктором Гончаренко обязан в ближайшее время вернуться на лидирующие позиции в российском футболе. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев.

В среду ЦСКА объявил о продлении контракта с 42-летним белорусским специалистом до конца сезона-2020/21. В апреле стало известно, что ВЭБ.РФ закрыл сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.

"ЦСКА будет помогать мощная структура ВЭБ.РФ, клуб вступил на новый этап развития, - сказал Газзаев. - Это большая ответственность для главного тренера. Надеюсь, что в этом и следующем сезоне у ЦСКА будут уже хорошие результаты, и мы наконец-то перестанем говорить, что у ЦСКА молодая команда и ей надо расти. К сожалению, результаты последних лет, мягко говоря, не уровень ЦСКА, мы постоянно только и говорили, что у ЦСКА молодая команда".

"С 2002 года ЦСКА стабильно находится в авангарде российского футбола. Плюс появился спонсор. Думаю, что теперь перед клубом должны стоять более глобальные задачи, и ЦСКА просто обязан вернуться на лидирующие позиции в отечественном футболе", - добавил собеседник агентства.