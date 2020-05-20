Газзаев: ЦСКА обязан вернуться в лидеры российского футбола

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА после сделки с госкорпорацией ВЭБ.РФ и продления контракта с главным тренером Виктором Гончаренко обязан в ближайшее время вернуться на лидирующие позиции в российском футболе. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев.
В среду ЦСКА объявил о продлении контракта с 42-летним белорусским специалистом до конца сезона-2020/21. В апреле стало известно, что ВЭБ.РФ закрыл сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.
"ЦСКА будет помогать мощная структура ВЭБ.РФ, клуб вступил на новый этап развития, - сказал Газзаев. - Это большая ответственность для главного тренера. Надеюсь, что в этом и следующем сезоне у ЦСКА будут уже хорошие результаты, и мы наконец-то перестанем говорить, что у ЦСКА молодая команда и ей надо расти. К сожалению, результаты последних лет, мягко говоря, не уровень ЦСКА, мы постоянно только и говорили, что у ЦСКА молодая команда".
"С 2002 года ЦСКА стабильно находится в авангарде российского футбола. Плюс появился спонсор. Думаю, что теперь перед клубом должны стоять более глобальные задачи, и ЦСКА просто обязан вернуться на лидирующие позиции в отечественном футболе", - добавил собеседник агентства.
Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, под его руководством армейцы стали победителями Суперкубка России 2018 года, дважды серебряными призерами чемпионата России (2017, 2018), а также дошли до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18. "Гончаренко работает главным тренером ЦСКА уже четыре сезона. Любые решения президента клуба Евгения Гинера всегда были продуманными и логичными. Ничего не решалось на эмоциональном уровне. Президент ЦСКА еще раз продлил контракт с Гончаренко для того, чтобы он полностью реализовал свой потенциал, это показывает доверие к тренеру", - заключил Газзаев.
15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был приостановлен 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. В турнирной таблице ЦСКА находится на пятой позиции, набрав 36 очков.